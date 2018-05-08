Кросби: все говорили о третьем Кубке Стэнли подряд, но это чрезвычайно тяжело

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ, 2-4), которое завершило сезон для команды Майка Салливана.

«Я знаю, что все говорили о выигрыше третьего Кубка Стэнли подряд, но пробиваться туда чрезвычайно тяжело, хоть мы и побеждали в двух предыдущих розыгрышах. Это то, ради чего мы играем. Это лучшее время года. К сожалению, в этот раз мы не смогли добиться цели», — цитирует Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.