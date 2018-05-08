Тротц — о шестой игре: на протяжении всего дня знал, что «Вашингтон» победит

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал выход своей команды в финал Восточной конференции.

«Самое прекрасное — в том, что я на протяжении всего дня знал, что мы сегодня выиграем. Не знаю почему, но у этой команды очень много упорства. Скажу ещё вот что: в раздевалке «Питтсбург Пингвинз» немало великих чемпионов. Великих игроков. То, чего они достигли за предыдущие пару лет, — это выдающиеся достижения. Мы играем в очень тяжёлой лиге», — цитирует Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.