Кузнецов стал 4-м российским игроком, забившим решающий гол в серии в овертайме

В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвингз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил в овертайме со счётом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

В овертайме победу «Вашингтону» принёс Евгений Кузнецов, которому ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Кузнецов стал только четвёртым российским игроком в истории лиги, забившим решающий гол в серии в овертайме и первым – за последние 23 года.

Видео победного гола можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

До него это удавалось Николаю Борщевскому (1993 год, «Торонто Мэйпл Лифс», серия с «Детройт Ред Уингз»), Павлу Буре (1994 год, «Ванкувер Кэнакс», серия с «Торонто») и Вячеславу Козлову («Детройт», 1995 год, серия с «Чикаго Блэкхоукс»).