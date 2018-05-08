Овечкин набрал очков больше Кросби в очных встречах в плей-офф

В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвингз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил в овертайме со счётом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в овертайме. За серию с «Питтсбургом» Овечкин набрал 7 (3+4) очков в 6 матчах. За всю историю кубкового противостояния с «Питтсбургом» на счету российского нападающего 34 (15+19) балла в 25 играх. В свою очередь капитан «Пингвинз» Сидни Кросби в очных встречах в плей-офф имеет на своём счету 30 (13+17) очков в 25 играх.