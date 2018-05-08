Реакция «скамейки» «Вашингтона» на победный гол Евгения Кузнецова

В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил в овертайме со счётом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

В овертайме победу «Вашингтону» принёс Евгений Кузнецов, которому ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

Видео победного гола можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Реакцию главного тренера «Кэпиталз» Барри Тротца, его помощников Тодда Рэердена и Блэйна Форсайта, а также игроков команды можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.