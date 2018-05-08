Шульц: страшное разочарование, у «Питтсбурга» был хороший шанс

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ, 2-4), которое завершило сезон для команды Майка Салливана. «Питтсбург» проиграл серию плей-офф впервые с 2015 года и потерял шансы на завоевание третьего Кубка Стэнли подряд.

«Я горжусь своей командой. Это было нелегко, но мы сражались. «Вашингтон» играл очень хорошо. Это отличная команда. А мы сейчас чувствуем себя неважно. Трудно что-то говорить. У нас была хорошая команда, у нас был хороший шанс. Это страшное разочарование», — цитирует Шульца Pens Inside Scoop.