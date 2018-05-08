Евгений Кузнецов вышел на 8-е место в истории «Вашингтона» по голам в плей-офф

В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвингз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил в овертайме со счётом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

В овертайме победу «Вашингтону» принёс Евгений Кузнецов, которому ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Эта шайба стала для российского нападающего 18-й в карьере в плей-офф. он вышел на восьмое место в истории клуба, опередив Дэйва Кристиана и Келли Миллера.

Видео победного гола можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Рекорд принадлежит Александру Овечкину (34), следом располагаются Петер Бондра (30), Никлас Бекстрём (29). В топ-5 также входят Дэйл Хантер (25) и Дино Сиссарелли (21).