Овечкин — о Кросби: я бывал на его месте уже много раз

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы над «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ, 4-2) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли рассказал о рукопожатии с капитаном соперников Сидни Кросби.

«Что сказал Сид? Просто пожелал мне удачи. Я бывал на его месте уже очень много раз», — цитирует Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. За это время «Питтсбург» с Кросби трижды обыгрывал «Вашингтон» в серии плей-офф и завершал сезон для Овечкина и его команды.