Малкин: побеждать три года подряд — это слишком тяжело, вернусь ещё сильнее

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ, 2-4), которое завершило сезон для команды Майка Салливана. «Питтсбург» проиграл серию плей-офф впервые с 2015 года и потерял шансы на завоевание третьего Кубка Стэнли подряд.

«Мы играли с хорошей командой. «Вашингтон» был невероятен, провёл очень хороший матч. Мы же играли на своём уровне, работали изо всех сил. Немного не хватило удачи. Грустный день для нас, но нужно смотреть вперёд. Нужно отдохнуть летом немного, а затем вернуться в следующем году.

Конечно, мы хотели играть дальше. Были намерены вернуться в Вашингтон для седьмой игры. На этом были сфокусированы, старались изо всех сил, но они забили в овертайме. Повторюсь, что нужно отдохнуть, уехать на каникулы, побыть с семьёй, а затем снова приступить к работе. У нас отличная команда, великолепный тренерский штаб и клуб в целом. Нужно просто оставаться всем вместе. Последние два года были великолепны. Однако три года побеждать — это, наверное, слишком тяжело. Возможно, мы немного устали. Пришло время для небольших перемен, нужно смотреть вперёд.

Могу сказать спасибо всем партнёрам по команде. Они тяжело работали, учитывая все травмы наших игроков. У нас были проблемы с самого начала. Однако по ходу сезона мы стали играть лучше. Второй раунд плей-офф оказался жёстким. Но опять же у нас невероятная команда, мне очень нравится здесь играть. Я вернусь ещё сильнее», — цитирует Малкина официальный сайт «Питтсбурга».