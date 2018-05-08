Бигл — об Овечкине: он всегда был хорош в плей-офф, всегда был нашим капитаном

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл после победы над «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ, 4-2) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина.

«Ему в каждом кубковом матче достаётся немало синяков. Но он всегда был хорош в плей-офф, всегда был нашим ядром, нашим капитаном. В нынешнем плей-офф, да и в этой серии он играет просто нереально, и мы уверены, что он продолжит в том же духе и дальше», — цитирует Бигла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.