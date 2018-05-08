Тротц: пожалуй, выпью баночку холодненького пива или даже две

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после исторической победы в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли над «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ, 4-2 в серии) не мог сдержать счастья на послематчевой пресс-конференции.

«Я, пожалуй, выпью баночку холодненького пива. Или даже две», — заявил Тротц.

«Кэпиталз» вышли в финал Восточной конференции в третий раз в истории, ранее – в 1990 и 1998 годах. В последнем случае «Вашингтон» дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Детройт Ред Уингз» (0-4).