«Куньлунь» заключил новый контракт с нападающим Тэйлором Беком

«Куньлунь Ред Стар» заключил новый контракт с нападающим Тэйлором Беком, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на один сезон.

По ходу минувшего сезона канадский нападающий сменил «Автомобилист» на «Куньлунь». За клуб из Екатеринбурга Бек забросил 3 шайбы и сделал 4 голевые передачи в 20 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+6». В 21 игре за китайскую команду 26-летний форвард отметился 4 точными бросками и 9 результативными передачами при «+1». Следующий сезон станет для Бека вторым в КХЛ.