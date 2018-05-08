Игроки «Сан-Хосе» Карлссон и Сёренсен хотят сыграть за Швецию на ЧМ-2018

Ассистент генменеджера сборной Швеции Йохан Гарпенлёв заявил, что национальная команда не будет ждать возможного освобождения защитников «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктора Хедмана и Антона Строльмана.

«Мы не будем ждать завершения третьего раунда, потому что это будет уже близко к финалу», – сказал Гарпенлёв.

Сейчас у шведской команды остаётся ещё четыре места в заявке. Два из них могут быть отданы форвардам «Сан-Хосе Шаркс» Мелькеру Карлссону и Маркусу Сёренсену.

«Оба игрока позитивно отнеслись к возможности сыграть на турнире. Ждём медобследования», – заявил Гарпенлёв.

26-летний Сёренсен набрал 7 (5+2) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В 10 матчах Кубка Стэнли добавил ещё 5 (4+1) очков. 27-летний Карлссон набрал 19 (8+11) очков в 71 матче «регулярки». В плей-офф набрал 3 (0+3) очка в 10 матчах.

Ранее из игроков «акул» участие в турнире подтвердили датчане Миккель Бёдкер и Янник Хансен, а также швейцарец Тимо Майер.