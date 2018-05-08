Утверждён план подготовки «Салавата Юлаева» к сезону-2018/19, информирует официальный сайт клуба.

Игроки и тренеры соберутся в Уфе после отпуска 1 июля. С 11 по 15 июля хоккеисты будут проходить медосмотр, сдавать тесты и проведут первые командные тренировки в рамках межсезонья. 16 июля «Салават Юлаев» отправится в Финляндию, где будет тренироваться до 27 июля в спортивном комплексе Виерумяки.

После этого команда вернётся в Уфу, где будет заниматься до 13 августа. С 14 по 18 августа «Салават» примет участие в турнире «Кубок губернатора Челябинской области».

С 19 августа юлаевцы продолжат тренировки в Уфе, а с 25 по 28 августа примут участие в Кубке Республики Башкортостан.