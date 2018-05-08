Кузнецов: вспомнил, как в прошлом году «Питтсбург» обыграл нас без Кросби

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в серии с «Питтсбург Пингвинз» во втором раунде розыгрыша кубка Стэнли—2018.

«Думаю, что всю серию мы выглядели посвежее, превосходили соперника по мобильности, по движению. Это был хороший хоккей в исполнении обеих команд. Конечно, отсутствие Бекстрёма и Кросби — серьёзная потеря для нас, но это мне напомнило прошлый год, когда у «Питтсбурга» не было Кросби, а они нас обыграли. Я вспомнил об этом только после матча. Мне запомнилось, что команда стала играть друг за друга. Натан Уокер сыграл здорово, и когда молодые ребята приходят и сразу начинают так играть, это незабываемо. У нас нет такого, что кто-то только обороняется, а кто-то только атакует. Все стараются играть на атаку, но наша атака начинается с обороны. Те ребята, которые много играют в меньшинстве, кто блокирует много шайб, я за них всегда очень рад. Важно, что мы продолжаем играть в хоккей. А Холтби сегодня сыграл прекрасную игру. Надо давать ему видеть шайбу, тогда он будет её останавливать», — сказал Кузнецов в интервью официальному сайту НХЛ.