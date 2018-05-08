«Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Дмитрием Архиповым

«Ак Барс» заключил новый контракт с нападающим Дмитрием Архиповым, информирует пресс-служба казанского клуба. Соглашение заключено на два сезон.

В минувшем сезоне Дмитрий провёл за «Ак Барс» 20 игр в регулярном чемпионате и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+3» и 20 штрафных минутах. В плей-офф форвард участия не принимал.

Всего за карьеру в КХЛ 25-летний нападающий сыграл в 117 матчах, забросил 9 шайб и сделал 7 результативных передач при полезности «+7». Следующий сезон станет для хоккеиста пятым в карьере.