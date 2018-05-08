Немировски: будет шанс у молодёжи «Торпедо», которая может раскрыться

Дэвид Немировски прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Торпедо».

«Я благодарен руководству хоккейного клуба «Торпедо» за оказанное мне доверие. Даже когда был хоккеистом, я всегда к этому стремился, работал и мечтал однажды стать главным тренером. Нижний Новгород — великий хоккейный город, и я рад возможности поработать здесь.

Мы будем играть в агрессивный, атакующий, умный хоккей. Жёсткий, но при этом комбинационный. Будем стремиться много забивать, но и не пропускать при этом.

«Адмирал»? Безусловно, это был отличный опыт, который позволил мне понять необходимые нюансы тренерской работы. Командный дух, атмосфера в раздевалке, желание биться друг за друга и умение выжимать из себя максимум. Других секретов успеха нет.

В ближайшее время мы определим состав тренерского штаба, после чего приступим к формированию команды, знакомя болельщиков с именами новобранцев. Конечно, определённые изменения неизбежны. Они происходят в любой команде каждый год. Однако они будут не настолько большими, как многие ожидали. Будут новички, будет шанс и у местной молодёжи, которая может раскрыться. Им мы тоже будем давать шансы», — цитирует Немировски пресс-служба клуба.