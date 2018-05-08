Быков: отсутствие Овечкина, Кузнецова и Орлова – не потеря, не нужно отчаиваться

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал отсутствие игроков «Вашингтон Кэпиталз» в составе национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2018 года в Дании.

«Я бы не стал выделять Овечкина или Кузнецова в «Вашингтоне». Они играют вместе, и у обоих разные функции. Самое главное, что они стараются, чтобы их команда продвигалась дальше в плей-офф. Они оба герои, и вся команда – герои, они прошли «Питтсбург», это было непросто. Можно их поздравить.

Всё зависит от амбиций «Вашингтона» и желания побеждать. Многие могут сказать, что заслужили право держать кубок, но не многие могут взять его. Надеюсь, у Овечкина получится в этом сезоне, тем более они прошли «Питтсбург Пингвинз», очень сильную команду. Это говорит о том, что у команды хороший настрой и потенциал, чтобы в этом году завоевать кубок. Надеюсь на это.

В сборной не будет Овечкина, Кузнецова и Орлова, значит, будут другие ребята, которые будут защищать интересы нашей команды. Не нужно отчаиваться. Нужно просто пожелать нашим ребятам – Саше Овечкину, Жене Кузнецову, Орлову — удачи в продвижении дальше, чтобы они выиграли кубок Стэнли.

У наших ребят в сборной есть потенциал и возможности, чтобы выиграть чемпионат мира. Я бы не стал говорить, что Овечкин – это потеря. Когда ребята поехали на Олимпиаду, там тоже были молодые ребята и новички, однако же они выиграли Олимпийские игры. Есть возможность другим ребятам показать себя, с таким же рвением и желанием стараться выиграть чемпионат мира», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.