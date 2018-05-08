Владелец «Вашингтона» — об Овечкине: его место в истории за ним закреплено

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис после победы над «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ, 4-2) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина.

«Те люди, которые говорят об Алексе что-то негативное, не думаю, что он из-за них переживает. Его место в истории за ним закреплено, и теперь он говорит, что индивидуальные достижения его больше не волнуют. Он жаждет командных побед. Думаю, вы это увидели. Вы видели, с какой самоотдачей он играл и какую сделал передачу под победный гол. Это момент, который демонстрирует, что как игрок, он полностью состоялся», — цитирует Леонсиса официальный сайт НХЛ.