«Спартак» подписал новый контракт с защитником Александром Осиповым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на два сезона.

29-летний защитник перешёл в «Спартак» по ходу минувшего чемпионата из «Авангарда», провёл за красно-белых 39 матчей, в которых набрал 12 (2+10) очков при показателе полезности «-5».

Всего за карьеру в КХЛ на счету Осипова 394 матча, в которых он забросил 53 шайбы и сделал 69 результативных передач при показателе полезности «+4». Помимо «Авангарда» и «Спартака» Осипов выступал за «Амур», СКА, «Атлант», «Ак Барс» и московское «Динамо».