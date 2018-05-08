Агент Пастрняка: Давид не сомневается в решении поехать на ЧМ по хоккею — 2018

Агент чешского нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка Алеш Волек заявил, что его клиент очень хочет сыграть за национальную команду на чемпионате мира по хоккею 2018 года в Дании.

«Давид очень сильно любит хоккей, поэтому он не сомневается в решении. Его не беспокоят травмы, поэтому я думаю, что он успешно пройдёт медобследование. Он просто хочет играть в хоккей», — передаёт слова Волека чешский журналист Зденек Янда.

В минувшем сезоне 21-летний форвард забросил 35 шайб и сделал 45 результативных передач в 82 матчах регулярного сезона. В 12 играх плей-офф на его счету 20 (6+14) очков.