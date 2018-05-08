Уилер — о седьмой игре с «Нэшвиллом»: «Виннипег» в восторге, будет отличная игра

Капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф с «Нэшвилл Предаторз».



«Как я отношусь к тому, что нам теперь нужно будет играть седьмой матч серии в Нэшвилле? Что ж, там отличная атмосфера. Один из самых громких стадионов лиги. И если бы мне кто-то сказал перед началом сезона, что «Виннипег» в середине мая поедет в Нэшвилл, чтобы сыграть там седьмой матч серии второго раунда, то сделал бы мой день. Мы в восторге от возможности выйти в финал Западной конференции. У нас есть шанс. Прекрасная атмосфера, отличный стадион, сильный соперник — что ещё желать? Это будет отличный вечер!» — цитирует Уилера официальный сайт НХЛ.