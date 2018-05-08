Нил: игроки «Вегаса» доказали — в них ошибались, они заразились уверенностью

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил прокомментировал выход клуба в третий раунд плей-офф Кубка Стэнли.



«У нас есть уверенность, что мы способны побеждать. Все началось с тренировочного лагеря, продолжилось в первой игре и далее со всеми остановками. За этот год нам удалось создать нечто особенное. Мы заразились уверенностью и верой в то, что можем выигрывать. Можно сказать, что мы продолжаем доказывать — в нас ошибались. У нас сейчас очень интересное время, которым мы наслаждаемся и сражаемся друг за друга», — цитирует Нила официальный сайт лиги.