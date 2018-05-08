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Болельщик «Вашингтона» нарисовал шарж Овечкина, держащего пингвина

Болельщик «Вашингтона» нарисовал шарж Овечкина, держащего пингвина
Хоккей / НХЛ

Карикатурист из Вашингтона Пол Николс, являющийся болельщиком «Кэпиталз», после победного шестого матча «столичных» в серии с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ, 4-2 в серии) нарисовал интересный шарж. На рисунке изображён капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, держащий вниз головой живого пингвина. Напомним, пингвин — символ «Питтсбурга».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Пола Николса.

«Мы не едем в отпуск!». Такого счастливого Овечкина вы ещё не видели
Это кажется невероятным, но придётся поверить. «Вашингтон» — в финале конференции.
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