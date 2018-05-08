Болельщик «Вашингтона» нарисовал шарж Овечкина, держащего пингвина

Карикатурист из Вашингтона Пол Николс, являющийся болельщиком «Кэпиталз», после победного шестого матча «столичных» в серии с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ, 4-2 в серии) нарисовал интересный шарж. На рисунке изображён капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, держащий вниз головой живого пингвина. Напомним, пингвин — символ «Питтсбурга».
Фото можно посмотреть в «твиттере» Пола Николса.
«Мы не едем в отпуск!». Такого счастливого Овечкина вы ещё не видели
Это кажется невероятным, но придётся поверить. «Вашингтон» — в финале конференции.