Андрей Мезин также покинул расположение сборной Беларуси

Как сообщает «Прессбол», тренер сборной Беларуси Андрей Мезин покинул расположение команды. Напомним, сегодня стало известно об увольнении главного тренера национальной команды Дэйва Льюиса со своего поста. Обязанности наставника до конца чемпионата мира будет исполнять Сергей Пушков.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею-2018



На старте группового раунда чемпионата мира сборная Беларуси провела три игры и потерпела три поражения (от шведов, французов и россиян) с разницей шайб 2:17.

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