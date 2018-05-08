«Спартак» подтвердил подписание контракта с Максимом Гончаровым

Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» подтвердил подписание контракта с защитником Максимом Гончаровым. Сообщается, что соглашение с хоккеистом подписано на один сезон. 30 марта у хоккеиста завершился контракт с уфимским клубом «Салават Юлаев».



28-летний Гончаров в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-4», в 13 играх плей-офф забил один гол при показателе полезности «-1». Всего в КХЛ защитник провёл 353 матча и набрал 78 (28+50) очков.

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