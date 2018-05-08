Денисов: у Беларуси со среды начнётся подъём на ЧМ, иначе зачем выходить на лёд?

Защитник сборной Беларуси по хоккею Владимир Денисов прокомментировал уход Дэйва Льюиса с поста главного тренера.



«Когда узнал об отставке тренера? Вчера вечером. Готов обсуждать только игру, но не эмоции. Стараюсь думать не о фигуре тренера, а о результате. По крайней мере — здесь и сейчас.



Будут ли изменения? Завтрашняя и другие ближайшие игр покажут. Пока могу лишь сказать, что сегодняшняя тренировка несколько отличалась от тех, что были при Льюисе. В систему вносятся кое-какие коррективы. А как это сработает — посмотрим завтра и далее.



Есть ли ощущение, что со среды начнётся подъём? Естественно. Иначе зачем выходить на лёд?» — цитирует игрока «Прессбол».