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«Ак Барс» сделал квалификационное предложение Андрею Попову

«Ак Барс» сделал квалификационное предложение Андрею Попову
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» сделал квалификационное предложение нападающему Андрею Попову, информирует официальный сайт победителя Кубка Гагарина—2018.

29-летний хоккеист в регулярном чемпионате сезона-2017/18 принял участие в 18 матчах, сумев записать на свой счёт 6 (4+2) результативных баллов при показателе полезности "+4" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем на льду хоккеист проводил около 13 минут за встречу. В плей-офф Попов сыграл два матча.

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