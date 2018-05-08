«Ак Барс» сделал квалификационное предложение Андрею Попову

Казанский «Ак Барс» сделал квалификационное предложение нападающему Андрею Попову, информирует официальный сайт победителя Кубка Гагарина—2018.



29-летний хоккеист в регулярном чемпионате сезона-2017/18 принял участие в 18 матчах, сумев записать на свой счёт 6 (4+2) результативных баллов при показателе полезности "+4" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем на льду хоккеист проводил около 13 минут за встречу. В плей-офф Попов сыграл два матча.



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