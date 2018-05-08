Прохоров: Овечкину — удачи, есть другие ребята, которые должны показать себя

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров считает, что нет ничего страшного в том, что игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не приедут на ЧМ в связи с тем, что их клуб продолжил борьбу в Кубке Стэнли.
«Надо поздравить ребят, особенно Овечкина, с выходом в полуфинал Кубка Стэнли. Сколько его команда пыталась туда пройти и в итоге это сделала. У нас есть другие ребята, которые должны заявлять о себе и выигрывать чемпионат. Не вижу здесь никакой потери. Наоборот, только приобретения. Молодые должны себя показывать. А Овечкину, Орлову и Кузнецову могу только пожелать удачи», — сказал Прохоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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Дело не только в том, что он продолжит борьбу за Кубок Стэнли.