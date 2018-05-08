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Австрия — Словакия — 2:4. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Австрия — Словакия — 2:4. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Австрии потерпела поражение от команды Словакии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, игра завершилась со счётом 2:4. Для Словакии это первая победа на ЧМ-2018, Австрия проиграла все три своих матча.

У Австрии заброшенными шайбами отметились Брайан Леблер и Петер Шнайдер, в составе Словакии голы на свой счёт записали Марцел Гашчак, Томаш Юрчо, Кристиан Ярош и Михал Криштоф.

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