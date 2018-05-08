Форвард «Металлурга» Швырёв подписал контракт новичка с «Колорадо»

Нападающий системы магнитогорского «Металлурга» Артём Швырёв подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», информирует официальный сайт команды. Российский хоккеист был выбран «Колорадо» на драфте-2017 в пятом раунде под общим 125-м номером.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 19-летний нападающий принял участие в 32 матчах, сумев записать на свой счёт одну заброшенную шайбу при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени.



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