Чемпион ОИ-2014 Марк-Эдуар Власич сыграет за Канаду на ЧМ-2018

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуард Власич присоединится к сборной Канады на чемпионате мира-2018, сообщает в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер.



В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ 31-летний хоккеист провёл 81 матч, записав в свой актив 32 очка (11+21) при показателе полезности "+9" и 34 минутах штрафного времени. В плей-офф он сыграл в 10 матчах, отметившись 2 голевыми передачами. Власич — обладатель золотых медалей Олимпийских игр-2014 в Сочи.

