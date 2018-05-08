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Нападающий сборной Латвии Карсумс получил травму в игре с Южной Кореей

Нападающий сборной Латвии Карсумс получил травму в игре с Южной Кореей
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной Латвии Мартиньш Карсумс получил повреждение в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, сообщает Sportacentrs. Точная степень тяжести повреждения пока неизвестна. По сообщению издания, игрок может пропустить оставшуюся часть турнира. У 32-летнего хоккеиста на ЧМ в активе две результативные передачи в трёх играх.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Напомним, Латвия разгромила Южную Корею со счётом 5:0, это вторая победа на ЧМ-2018.

ЧМ-2018 по хоккею: Латвия разгромила Южную Корею, это её вторая победа на ЧМ
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