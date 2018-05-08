Как стало известно «Чемпионату», защитник Ярослав Дыбленко продолжит карьеру в петербургском СКА. Ранее стало известно, что «Нью-Джерси Дэвилз», в системе которого Дыбленко провёл сезон-2017/18, выставил его на драфт отказов.



После прохождения процедуры контракт с «дьяволами» будет расторгнут. В КХЛ права на Дыбленко закреплены в СКА.



В сезоне-2017/18 24-летний Дыбленко провел 54 матча в АХЛ в составе «Бингемтон Девилз», набрав 8 очков (2+6).

«Нью-Джерси» выставил защитника Дыбленко на драфт отказов

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