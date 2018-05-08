Мезин — об уходе из сборной Беларуси: ничего не скажу, чтобы никому не навредить

Экс-тренер сборной Беларуси Андрей Мезин рассказал об отъезде из расположения национальной команды на ЧМ-2018. Напомним, Мезин покинул сборную вслед за главным тренером Дэйвом Льюисом.
«Мой отъезд из сборной? Не буду много говорить, чтобы никому не навредить. Напишите, без комментариев. Желаю команде успехов. Верю в ребят. Верю, что они выполнят задачу. Вот и все. Говорить о том, что не получается, я не вправе. Я уже не в тренерском штабе. Больше ничего не скажу. Переживаю за ребят и верю в них», — цитирует Мезина by.tribuna.com.
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