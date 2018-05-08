Морис: я тренировал хорошие команды, но «Виннипег» — самая талантливая

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением об уровне таланта подопечных.



«Мне очень повезло тренировать команды, в которых было много реально хороших людей. У нас в „Виннипеге“ тоже много хороших людей. Но если сравнить уровень таланта в этой команде, то „Джетс“ не могут сравниться ни с какой другой, где я когда-либо работал тренером.



Энергетика стадиона? Не знаю, могут ли они кричать ещё громче. Есть ли предел этому шумовому порогу? Но может ведь еще больше, правда? А на этот матч соберется очень много болельщиков. Вот почему лично для меня плей-офф — громадное удовольствие», — цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.