Опубликовано расписание финалов конференций НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала на официальном сайте расписание финалов конференций.



Восточная конференция:



«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз»



11 мая, пятница, 20:00 ET (3:00 мск): «Тампа» — «Вашингтон»

13 мая, воскресенье, 20:00 ET (3:00 мск): «Тампа» — «Вашингтон»

15 мая, вторник, 20:00 ET (3:00 мск): «Вашингтон» — «Тампа»

17 мая, четверг, 20:00 ET (3:00 мск): «Вашингтон» — «Тампа»

*19 мая, суббота, 19:15 ET (2:15 мск): «Тампа» — «Вашингтон»

*21 мая, понедельник, 20:00 ET (3:00 мск): «Вашингтон» — «Тампа»

*23 мая, среда, 20:00 ET (3:00 мск): «Тампа» — «Вашингтон»



Западная конференция:



«Нэшвилл Предаторз»/«Виннипег Джетс» — «Вегас Голден Найтс»



12 мая, суббота, 19:00 ET (2:00 МСК): «Нэшвилл»/«Виннипег» — «Вегас»

14 мая, понедельник, 20:00 ET (3:00 МСК): «Нэшвилл»/«Виннипег» — «Вегас»

16 мая, среда, 21:00 ET (4:00 МСК): «Вегас» — «Нэшвилл»/«Виннипег»

18 мая, пятница, 20:00 ET (3:00 МСК): «Вегас» — «Нэшвилл»/«Виннипег»

*20 мая, воскресенье, 15:00 ET (22:00 МСК): «Нэшвилл»/«Виннипег» — «Вегас»

*22 мая, вторник, 21:00 ET (4:00 МСК): «Вегас» — «Нэшвилл»/«Виннипег»

*24 мая, четверг, 20:00 ET (3:00 МСК): «Нэшвилл»/«Виннипег» — «Вегас».