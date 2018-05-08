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Опубликовано расписание финалов конференций НХЛ

Опубликовано расписание финалов конференций НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала на официальном сайте расписание финалов конференций.

Восточная конференция:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз»

11 мая, пятница, 20:00 ET (3:00 мск): «Тампа» — «Вашингтон»
13 мая, воскресенье, 20:00 ET (3:00 мск): «Тампа» — «Вашингтон»
15 мая, вторник, 20:00 ET (3:00 мск): «Вашингтон» — «Тампа»
17 мая, четверг, 20:00 ET (3:00 мск): «Вашингтон» — «Тампа»
*19 мая, суббота, 19:15 ET (2:15 мск): «Тампа» — «Вашингтон»
*21 мая, понедельник, 20:00 ET (3:00 мск): «Вашингтон» — «Тампа»
*23 мая, среда, 20:00 ET (3:00 мск): «Тампа» — «Вашингтон»

Западная конференция:

«Нэшвилл Предаторз»/«Виннипег Джетс» — «Вегас Голден Найтс»

12 мая, суббота, 19:00 ET (2:00 МСК): «Нэшвилл»/«Виннипег» — «Вегас»
14 мая, понедельник, 20:00 ET (3:00 МСК): «Нэшвилл»/«Виннипег» — «Вегас»
16 мая, среда, 21:00 ET (4:00 МСК): «Вегас» — «Нэшвилл»/«Виннипег»
18 мая, пятница, 20:00 ET (3:00 МСК): «Вегас» — «Нэшвилл»/«Виннипег»
*20 мая, воскресенье, 15:00 ET (22:00 МСК): «Нэшвилл»/«Виннипег» — «Вегас»
*22 мая, вторник, 21:00 ET (4:00 МСК): «Вегас» — «Нэшвилл»/«Виннипег»
*24 мая, четверг, 20:00 ET (3:00 МСК): «Нэшвилл»/«Виннипег» — «Вегас».

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