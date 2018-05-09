Крейчи и Пастрняк могут пропустить матч со сборной России на ЧМ-2018 по хоккею

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач подтвердил, что нападающие «Бостон Брюинз» Давид Крейчи и Давид Пастрняк сыграют за национальную команду на чемпионате мира в Дании, но смогут ли они выйти на лёд в матче против сборной России пока неизвестно.

«Пастрняк и Крейчи приедут на чемпионат мира. Они будут играть в одной тройке, но выйдут ли на матч со сборной России, пока не знаю. Когда они прибудут — поговорим», — цитирует Яндача Sport24.ru.

Матч между сборными Чехии и России состоится 10 мая и начнется в 21:15 по московскому времени.