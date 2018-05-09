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Наставник «Тампы» Купер: Овечкин с возрастом становится только лучше

Фото: Mike Carlson/Getty Images
Наставник «Тампы» Купер: Овечкин с возрастом становится только лучше
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре одного из лидеров «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«В его игре мне очень нравится его менталитет бомбардира, он всегда настроен на бросок. В сегодняшнем хоккее много игроков, настроенных на передачу, некоторые вроде готовы бросать, но всё равно они ищут партнёра для передачи. Овечкин всегда бросает, бросает с любой позиции. Его иногда называют мастером броска в касание с одной точки, но так он забивает только в большинстве. Посмотрите, как он забрасывает шайбы. С возрастом он становится только лучше», — сказал тренер «Тампы» об Овечкине.

Первый матч финальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится 12 мая, начало запланировано на 3:00 мск.

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