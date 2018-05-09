Яндач: хотел поставить Ворачека в звено к Пастрняку и Крейчи, но Якуб не приехал

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач прокомментировал победу над командой Швейцарии (5:4 Б), а также текущую ситуацию с составом команды.



«Очевидно, у сборной Чехии была плохая дисциплина, плохо начали матч. Со Швейцарией мы словно сыграли не одну игру, а две. Первая — в 26 минут в меньшинства, которые у нас были сегодня. А вторая — остаток от этого времени. Из-за проблем с дисциплиной мы не можем должным образом оказывать давление на соперника, перехватывать лидерство в матче. Тренерский штаб не может кричать всю игру, ребята сами должны это осознать.



В матче с Россией соперник будет ждать от нас то, чего мы не можем себе позволить. У них 60-процентный успех при игре в большинстве. Для нас удаляться будет просто смертельно.



До последнего времени вели переговоры о приезде Якуба Ворачека. У меня была идея поставить его в первое звено к Давиду Пастрняку и Давиду Крейчи. Но в итоге Якуб сказал нам «нет». Поставлю ли я теперь Пастрняка и Крейчи вместе? Есть определённые идеи, но озвучивать их пока не буду», — приводит слова Яндача издание Isport.blesk.cz.

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