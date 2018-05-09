Кучеров: Овечкин — великий хоккеист, лучший игрок НХЛ. Здорово, что он из России

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в преддверии финальной серии Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» высоко оценил достижения российского форварда «столичных» Александра Овечкина.



«Он был лучшим игроком лиги, когда появился в ней, и до сих пор остаётся лучшим. О нём говорят все. Я хотел бы забивать столько же. Он отличный пример для молодёжи. Хорошо, когда молодые хоккеисты из России приезжают в Северную Америку, играют в CHL, АХЛ, стремятся попасть в НХЛ. Приятно видеть, что ребята хотят закрепиться в лучшей лиге мира.



Такое впечатление, что шайба всегда приходит к Овечкину в самый нужный момент. Он как будто знает, где она окажется через несколько секунд. Он совсем не случайно забрасывает так много шайб из года в год. Тяжело играть так стабильно на протяжении такого длительного времени. Это поразительно. Он великий хоккеист, и за ним интересно наблюдать, потому что он сумел не только поддерживать результативность на одном уровне, но и поднять её. И здорово, что он из России», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

Первый матч финальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится 12 мая, начало запланировано на 3:00 мск.