Голкипер Евгений Иванников перешёл в «Югру» из СКА в результате обмена

В результате обмена между «Югрой» и СКА в питерский клуб отправился защитник Никита Зоркин, а ханты-мансийскую команду пополнят вратарь Евгений Иванников и защитник Андрей Чуркин. Об этом сообщается на официальном сайте «Югры».



6 мая Иванников в результате обмена между «Ладой» и СКА на несколько дней пополнил состав клуба из Санкт-Петербурга. Евгений в завершившемся сезоне сыграл за «Ладу» в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отразил 89,2% бросков и заработал коэффициент надёжности 2,81. Всего за карьеру в КХЛ 27-летний голкипер одержал 43 победы в 111 матчах при коэффициенте надёжности 2,32 и проценте отражённых бросков 91,6. Помимо «Лады» и СКА Иванников защищал ворота «Адмирала» и «Спартака».



Защитник Андрей Чуркин родился в 1996 году, является воспитанником хоккейной школы СКА. С сезона-2016/17 играет в команде «СКА-Нева». В ВХЛ он сыграл 119 игр и набрал 31 (12+19) очко. Его показатель полезности в «регулярке» минувшего сезона составил «+23».

Защитник Никита Зоркин начал заниматься хоккеем в системе ЦСКА, а потом перешёл в «Югру». В сезоне-2017/18 он выступал за клуб МХЛ «Мамонты Югры». Всего провёл 63 матчей, в которых набрал 14 (3+11) очков и 55 минут штрафного времени при показателе полезности «+17».