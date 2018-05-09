Генменеджер «Югры»: Марченко и Морозов могут повторить путь Никиты Гусева в СКА

Генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев поделился мнением о проходящем в Дании чемпионате мира по хоккею—2018 и рассказал о трансферной политике клуба из Ханты-Мансийска.



«В концовке этого сезона в «Югре» доверяли 18-летним нападающим Ивану Морозову и Кириллу Марченко — и, как следствие, они стали лидерами юниорской сборной России на недавнем чемпионате мира в Челябинске. В итоге высокую заинтересованность в них проявил СКА. Могу сказать, что при правильном отношении к профессии у Морозова и особенно у Марченко есть все шансы повторить путь Никиты Гусева. И в СКА, и в сборной России.



Три-четыре ведущих клуба КХЛ претендовали на другого молодого форварда «Югры» Павла Шэна, но наилучшие условия предложил «Салават Юлаев». В другой клуб-лидер Востока — «Ак Барс» — в обмен на денежную компенсацию отправились вратарь Тимур Билялов и нападающий Артём Михеев.



Мы считаем, что начнём выступления в ВХЛ в сильном составе, который под руководством нового тренера Алексея Ждахина сможет решать максимальные задачи. Планируем, что с костяком из опытных хоккеистов в «Югре» будут активно тренироваться две пятёрки из «Мамонтов Югры», причём как минимум одна пятёрка получит места в основном составе главного клуба. Естественно, не из-за возраста, а из-за своего уровня игры», — приводит слова Гусева Russia-Hockey.

Игроки «Югры» Иван Морозов и Кирилл Марченко обменяны в СКА