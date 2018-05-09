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На матч ЧМ-2018 по хоккею Росcия – Швеция проданы все билеты

На матч ЧМ-2018 по хоккею Росcия – Швеция проданы все билеты
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Все билеты на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными России и Швеции реализованы, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет мирового первенства.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Матч пройдёт 15 мая в Копенгагене на «Роял Арене», вместимость которой составляет 12 490 зрителей.
«Все билеты на эту игру реализованы», – заявил представитель оргкомитета Йеспер Траунберг.

Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая в Дании. Средняя посещаемость матчей турнира на данный момент составляет 8103 зрителя.

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