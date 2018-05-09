Штястны: «Виннипегу» нужно превзойти «Нэшвилл» в психологической войне

Нападающий «Виннипег Джетс» Пол Штястны рассказал об ожиданиях от седьмого матча серии плей-офф с «Нэшвилл Предаторз» (3-3).



«Каждый матч даёт большой опыт. Все парни целую жизнь посвятили хоккею. И как только вы ступите на лёд, попадёте в свою зону комфорта, то покажете игру. Так что даже переживать не надо на этот счёт. Главное, когда шайба упадёт в центре площадки, мы должны играть умно. Нужно превзойти соперника в психологической войне. И очень важно наслаждаться тем, что ты делаешь», — приводит слова Штястны официальный сайт НХЛ.

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