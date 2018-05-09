Воробьёв: всех с праздником Победы, с праздником гордости за страну

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьёв выступил с поздравлением в честь Дня Победы. Сегодня, 9 мая, национальная команда приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам на территории датского кладбища «Биспебьерг».



«Всех с праздником Победы. Это мероприятие важно для нас, для ребят. Мы чтим память дедов и прадедов, показываем, как это важно. Для нас это и мотивация тоже. Это праздник гордости за страну», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России по хоккею возложила цветы к памятнику советским воинам