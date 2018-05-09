Экс-форвард «Салавата Юлаева» Мертл подписал однолетний контракт с «Куньлунем»

Чешский нападающий Томаш Мертл заключил соглашение с «Куньлунем» сроком на один сезон, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне Мертл выступал за чешский клуб «Пльзень». Томаш сыграл в 50 матчей регулярного чемпионата, набрав 57 (30+27) очков при показателе полезности «+18». В плей-офф форвард сыграл 10 встреч, записав на свой счёт 6 (2+4) результативных баллов при показателе полезности «-1».

Мертл уже выступал в КХЛ. В сезоне-2016/17 он успел поиграть за «Медвешчак» из Загреба и уфимский «Салават Юлаев».