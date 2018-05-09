Спортдиректор «Салавата»: Метсола может играть более 50 матчей за сезон

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Роман Беляев рассказал, как будет выглядеть вратарская линия клуба в следующем сезоне.

«У нас есть план по вратарям, мы рассчитываем, что Юха будет основным, он готов и может играть 50 и более матчей за сезон. Мы с ним разговаривали, объяснили его роль в команде, цели и задачи, которые ставит клуб.

Налимов и Кареев — два хороших вратаря, достаточно молодых. Они очень амбициозны, каждый вратарь должен перед собой ставить максимальные цели — стать первым номером, попасть в сборную. Для них сейчас основной задачей является осознать ту роль, которая будет у них в следующем сезоне. Любой клуб хочет иметь сильных сменщиков, которые не только дают возможность основному вратарю передохнуть, но и помогают команде выигрывать. Личные статистические показатели – это хорошо для вратаря, но главный показатель для команды – это цифры в графе победы», — сказал Беляев в интервью «Чемпионату».