Наставник «Виннипега»: при игре в седьмых матчах серии возникает особое чувство

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис рассказал об ожиданиях от седьмой встречи серии плей-офф с «Нэшвилл Предаторз» (3-3).

«При игре в седьмых матчах возникает совсем другое чувство, согласны? Абсолютно особое. Потому что это финальный матч для одной из двух команд. Итак, есть много эмоций, много волнения. Но определённо есть и спокойствие. После седьмого матча мы заканчиваем эту серию. Третьего не дано. И лучше придумать нельзя», — приводит слова Мориса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.