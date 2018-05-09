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Сборная России по хоккею дозаявила Гусева, Сорокина и Сошникова на ЧМ-2018

Сборная России по хоккею дозаявила Гусева, Сорокина и Сошникова на ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Тренерский штаб сборной России принял решение дозаявить ещё трёх игроков на чемпионат мира — 2018, передаёт официальный «твиттер» ФХР.

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В заявку команды включены нападающие Никита Сошников и Никита Гусев, а также голкипер Илья Сорокин. Таким образом, для полной заявки на мировое первенство у национальной российской команды остаётся одно место.

Завтра, 10 мая, подопечные Ильи Воробьёва сыграют с командой Чехии, начало встречи запланировано на 21:15 мск.

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