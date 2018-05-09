Сборная России по хоккею дозаявила Гусева, Сорокина и Сошникова на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России принял решение дозаявить ещё трёх игроков на чемпионат мира — 2018, передаёт официальный «твиттер» ФХР.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
В заявку команды включены нападающие Никита Сошников и Никита Гусев, а также голкипер Илья Сорокин. Таким образом, для полной заявки на мировое первенство у национальной российской команды остаётся одно место.
Завтра, 10 мая, подопечные Ильи Воробьёва сыграют с командой Чехии, начало встречи запланировано на 21:15 мск.
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Овечкин не приедет на чемпионат мира. И это хорошо для сборной России
Дело не только в том, что он продолжит борьбу за Кубок Стэнли.